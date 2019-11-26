الليلة.. العرض العالمي الأول للفيلم الكولومبي الحدود

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، "جالا" للفيلم الكولومبي "الحدود" إخراج ديفيد ديفيد في عرضه العالمي الأول، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية. وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية. تدور أحداث الفيلم على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا في وقت الأزمة السياسية المشتعلة بين البلدين، حيث يوجد امرأة من الأنديز تعيش هي وزوجها وأخيها على نهب المسافرين العابرين للحدود ولكن القدر يدفعها إلى حافة العيش في الوهم والاستغراق في أحلام سوريالية غامضة. السياسية المشتعلة بين البلدين، حيث يوجد امرأة من الأنديز تعيش هي وزوجها وأخيها على نهب المسافرين العابرين للحدود ولكن القدر يدفعها إلى حافة العيش في الوهم والاستغراق في أحلام سوريالية غامضة.

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