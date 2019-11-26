جلسة نقاشية عن التواصل الاجتماعي بمشاركة جميلة عوض وهيثم دبور

يقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي – المنتج الصامت"، وذلك في قاعة كليوباترا،

بفندق سميراميس إنتركونتننال.

يشارك في النقاش الذي يستمر لمدة ساعة، كلا من الفنانة جميلة عوض،

والسيناريست هيثم دبور، وطارق نصر المدير التنفيذي – Mintrics، وعمر عبد التواب عمر المدير العام في وكالة تارجت، وتدير النقاش، إنجي أبو السعود مديرة تطوير الأعمال في ThePlanet.