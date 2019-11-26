الليلة.. توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بالمهرجان

يقام في السادسة من مساء اليوم، الثلاثاء، حفل توزيع جوائز النسخة السادسة لملتقى القاهرة السينمائي، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويتنافس 16 مشروعا من 8 دول عربية، على جوائز قيمتها تصل إلى 200 ألف دولار، وتتنوع بين الروائي والوثائقي، في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، حيث تختار المشاريع الفائزة لجنة تحكيم تضم في عضويتها، السيناريست مريم نعوم، وإيدا مارتينز، والمنتج جورج ديفيد مستشار المشاريع السينمائية والتليفزيونية.

في مرحلة ما بعد الإنتاج، تشارك هذا العام 3 مشاريع روائية، منها اثنان من مصر هما "عنها" للمخرج إسلام العزازي، و"قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، والثالث

عراقي إيطالي هو "أوروبا" للمخرج حيدر رشيد.

كما تشارك 6 مشاريع روائية في مرحلة التطوير، منها ثلاثة مصرية هي؛ "الأرض المعلقة" للمخرجة نادين صليب، و"أنا وليلى" للمخرجة ماجي مرجان، و"سكن للمغتربات" للمخرج ناجي إسماعيل، ومشروعان من لبنان هما؛ "شميم" للمخرج كريم رحباني، و"ورشة" للمخرج نديم تابت، فيما جاء المشروع السادس بعنوان "المحطة" وهو يمني أردني، للمخرجة سارة إسحاق.

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أما المشاريع الوثائقية، فتشارك 4 منها في "الملتقى" بمرحلة ما بعد الإنتاج، هي؛ "نحن من هناك" من لبنان للمخرج وسام طانيوس، و"لاجئ

في الجنة" فلسطيني ألماني للمخرج خالد جرار، و"المدسطنسي" تونسي فرنسي، للمخرج حمزة عوني، و"بيت هناك.. سينما هنا" مصري سوري للمخرج نضال الدبس.

وتشارك أيضًا 3 مشاريع وثائقية في مرحلة التطوير، هي "مفيش راجل بيعيط" من مصر للمخرج محمد مصطفي، و"أيام وحياة عمر الشريف" مصري ألماني للمخرج مارك لطفي والمخرج السويدي أكسيل بيترسون، والمشروع الثالث هو "على خطى جميلة في ظلال الأرز" من لبنان للمخرجة فاطمة راتشا شحادة.

يذكر أن ملتقى القاهرة السينمائي يُقام كجزء من فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينمائية بشراكة مع مركز السينما العربية، خلال الفترة من 24 الى 26 نوفمبر، ويوفر فضاءً مهماً لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، كما يفسح المجال لإقامة تعاون بين المواهب العربية والمحلية وأهم الشخصيات الدولية في عالم صناعة الأفلام بهدف دعم السينما العربية.