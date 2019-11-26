تراند اليوم : شيرين سيف النصر تكشف حقيقة صورتها المتداولة .. إتفرج

علقت الفنانة شيرين سيف النصر ، على الصور المتداولة لها على مواقع التواصل الاجتماعي والتى ظهرت فيها بوزن زائد، قائلة :” أنا موجودة في لندن منذ فترة كبيرة لزيارة شقيقى و سأعود للقاهرة خلال الأيام المقبلة”.

وأضافت شيرين سيف النصر:” هذه صورشبيهتى ولكنها ليست صورى لافتة أنها لم تدخل المحكمة أثناء محاكمة السيدة التي سرقتها، ولكنها حضرت فى النيابة منذ 5 شهورفقط.

وأبدت الفنانة استياءها من تداول الصور بكثرة على أنها هى، متسائلة ما هو الغرض من تلك الضجة في الوقت الحالي، مضيفه “بالنسبة لي معرفش الناس بتجبيب الحاجات دى منين والصورة ليس لها علاقة بي نهائيا “.

شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن في مصر والعالم العربي، قدمت عددًا كبيرًا من المسلسلات التي ما زال يحرص الجمهورعلى مشاهدتها في كل إعادة عبر القنوات الفضائية المختلفة، منها: “من الذي لا يحب فاطمة”، “المال والبنون”، “اللص الذي أحبه”، “غاضبون وغاضبات”، كما شاركت في بطولة أفلام “سواق الهانم”، “أمير الظلام”، “النوم في العسل”.