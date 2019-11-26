تراند اليوم : أدلع يا زعيم .. عادل إمام يرقص في عيد ميلاد نجله

في ظهور جديد له بعد أسبوع من شائعة وفاته، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للزعيم عادل إمام، من كواليس تصوير مسلسله “فلانتينو” الذي يتولي إخراجه، نجله رامي إمام.

وظهر عادل إمام في الفيديو محتفلا بعيد ميلاد نجله، رامي إمام، في ظل تفاعل الحضور معهم وتقطيع تورتة عيد الميلاد، وتهنئة رامي بهذه المناسبة.

وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: “الفنان عادل إمام بصحة جيدة، ويستكمل تصوير مسلسله القادم فالنتينو”.

وأضاف أشرف زكي: “لا أعرف الهدف من نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونحن لا نعرف من السبب في نشر هذه النوعية من الشائعات”، مضيفًا: “أطمئن مصر والعالم العربي على صحة عادل إمام”.

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يذكر أن المخرج رامى إمام نشر أيضا مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد “فالنتينو” المقرّر أن يعرض فى رمضان المقبل وذلك عبر حسابه على إنستجرام، ويظهر فى الفيديو الفنان عادل إمام يمسك بيده السيناريو، ويحفظ المشهد، حيث يتم التصوير في مدرسة على الطريق الصحراوى.

وعلق رامي إمام على الفيديو: “الزعيم بخير، بيحفظ المشهد وبيذاكر، احنا دلوقت فى تصوير مسلسل فالنتينو”، وذلك ردًا على ما أشيع منذ أيام حول مرض ووفاة الفنان الكبير عادل إمام.