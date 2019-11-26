شاهد .. رقص عادل إمام احتفالا بعيد ميلاد نجله

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - نشرت الفنانة ” داليا البحيري ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري مقطع فيديو من احتفال أسرة مسلسل ” فالنتينو ” بعيد ميلاد المخرج ” رامي إمام ” .

وظهر في مقطع الفيديو الفنان عادل إمام وهو داخل موقع التصوير ممسكا بيد نجله رامي وسط احتفالات فريق العمل ليبدأ في الرقص والغناء مبديا سعادته بالموقف وبعيد ميلاد نجله الأكبر .

يذكر أن مسلسل ” فالنتينو ” بطولة عادل إمام وداليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني .. وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام .. ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .