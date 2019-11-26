نيللى كريم تواجه «النصابين» في رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والممثلة المصرية نيللى كريم، لخوض الدراما الشعبية، فى السباق الرمضانى القادم 2020 من خلال مسلسلها، والذي يحمل اسم “النصابين”، حيث تجسد شخصية نصابة شعبية خلال الأحداث.

وتتعرض نيللي لكثير من المواقف في إطار درامي، ويتولى كتابة المسلسل أحمد وائل، وعمرو الدالى، و من اخراج المخرج أحمد مدحت، وإنتاج شركة سينرجى وجمال العدل ومن المقررأن ينطلق تصويره مطلع يناير 2019.

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ويتم عقد جلسات عمل بين جميع العاملين بالمسلسل بشكل دائم للاستقرارعلى الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل، ووضع الخطوط العريضة له، والاتفاق على التفاصيل النهائية حسب الخطة التى يضعها مخرج العمل لانطلاق التصويرومعاينة الديكورات.

وتم تصوير 4 أيام فقط من مسلسل “النصابين”، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، آسر ياسين، ميدو عادل، وآخرين

وكان المنتج جمال العدل، قد تعاقد مؤخرا مع المتحدة للخدمات الأعلامية برئاسة رجل الأعمال تامرمرسى، على مسلسل “النصابين” وبعض الأعمال الأخرى، التي يتم الكشف عنها قريباً .