ماجدة زكي تتلقى تهنئة خاصة من شقيقها الفنان أشرف زكي في عيد ميلاد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ماجدة زكي، بعيد ميلادها الـ 57، بحضور شقيقها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وذلك بأحد الكافيهات.

وشارك في الاحتفال الإعلامية بوسي شلبي، التي نشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

احتفال ماجدة زكي، بعدي ميلادها جاء قبل أيام من ميعاده الأصلي المثبت على ويكبيديا حيث أنها من مواليد 12 ديسمبر، وهو التاريخ الذي تحتفل فيه كل عام بعيد ميلادها.

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ماجدة زكي من مواليد عام 1962، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 57 عامًا، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، ولم تحقق نجاحا يذكر في السينما، ولها أدوار مميزة في الدراما، وغيرت جلدها ما بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، وشقيقها هو الفنان أشرف زكي.

الفنانة المصرية، تزوجت من الفنان كمال أبو رية، وأنجبت منه أحمد، وكمال، وحبيبة، ولكنها انفصلت عنه منذ سنوات، ومن أهم أدوارها: “أنا وأنت وبابا في المشمش، أحلام الفتي الطائر، ثمن الخوف، ليالي الحلمية، العرضحالجي، الرجل الآخر، عفوا حبيبتي، ضبط وإحضار، كيد الحموات، اللهم إني صائم، حقي برقبتي”.

وكان أخر أعمالها مسلسل “اللهم أنى صائم” مع النجم مصطفى شعبان، عام 2017، وشارك في بطولته كل من مي نور الشريف، ريم مصطفى، وآخرون، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجي .