كيندال جينر تفكر بإنجاب طفل من حبيبها الفلسطيني وردّ عائلتها مفاجئ

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت نجمة تلفزيون الواقع ​كيندال جينر​ جدلًا كبيرًا بين المتابعين عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وذلك بعد أن طرحت سؤالًا حول من يشجعها ويوافقها الرأي في تأسيس عائلة مع حبيبها الفلسطيني ​فيصل خضرة​ وإنجاب طفل منه.

وجاء ذلك، بعد أن نشرت عدة صور ظهرت فيها وهي تلاعب طفلي شقيقتها كيم كارداشيان، وهما: سانت، 3 سنوات، وشقيقه الأصغر سالم ستة أشهر، وكتبت تعليقًا: “أي شخص مع تكوين أسرة بيني وفيصل يكتب I”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد تلقت كيندال الكثير من التعليقات، بينها من أختها الصغيرة كايلي جينر وأختها الكبرى كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر جميعهم بالموافقة وكتبن :”I”، كما كتبت صديقتها، النجمة جوستين سكاي: “أنا أحب هذه القصة”.

وكان لافتاً أيضاً تعليق صديقتها عارضة الأزياء العالمي هايلي بالدوين التي كتبت أكثر من تعليق بقولها “IIIIIII” و “MEEEEE” و “I say YES” و “I DOOO”.