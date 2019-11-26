حبيب جينيفر أنيستون وليندسي لوهان جثة هامدة في منزله

متابعة بتجــــــــــرد: عثرت الشرطة على رجل الأعمال الاميركي ​هاري مورتن​ صاحب سلسلة مطاعم “بينك تاكو” الشهيرة بلوس أنجلوس والذي أسسها وهو يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، ونجل رجل الأعمال بيتر مورتن مؤسس سلسلة مطاعم “هارد روك كافيه” والتي يعود تاريخها إلى عام 1971 جثة هامدة في منزله.

ونقلت الشرطة جثة مورتن إلى المشرحة كي يتم تبيان سبب الوفاة، فيما نعته شركته، وأيضاً دينا لوهانالسو والدة النجمة العالمية ​ليندسي لوهان​، بكتابة تعزية على حساب خاصّ لها على الإنترنت، وأعربت عن حزنها بفقدان هاري وقالت إنّهم سيفتقدونه، وتوجّهت بالعزاء لكلّ المحبّين وعائلة هاري.

ويشار إلى أن مورتن ولوهان كانت تجمعهما علاقة عاطفية وتحديدًا في عام 2006، حيث ظهرا في عدّة مناسبات سويًا مثل مهرجان البندقية السّينمائيّ، كما كان له تاريخ حافل بمواعدة المشاهير منهم المغنية العالمية بريتني سبيرز التي واعدها لفترة قصيرة في عام 2015، والممثلة العالمية ​جينيفر أنيستون​ في عام 2010 عندما كانت تبلغ من العمر 41 عامًا وهاري كان عمره حينئذ 29 عامًا، وظهرا في عدة أماكن بشكل علني سويًا وجمعهما حبّهما للشاطئ وللكلاب.