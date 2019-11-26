شخصيات درامية تحوّلت إلى "فارس أحلام".. عادل "الفصول الأربعة" أبرزها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تؤثر الدراما التلفزيونية على حياتنا بشكل أو آخر دون حتى أن نشعر، تجذبنا بعض الشخصيات لتصبح في خانة "الأبطال" فيما تثير غضبنا شخصيات أخرى لدرجة قد توصلنا لكره هذه الشخصية خاصّة في حال استطاع الفنان تأدية الدور بشكل احترافي.

وفي كثير من الأحيان نبحث عن شكل فارس أحلامنا في تفاصيل بعض الشخصيات التي تجذبنا سواء في شكلها، أو شخصيتها بحسب الدور.

والغريب في الأمر أنه وفي بعض الأحيان حتى وإن كانت الشخصية تحمل بعض القسوة والعنف، نجد نفسنا نتعاطف معها ونتمنى وجود مثل هذا الشخص في حياتنا في حال كان الممثل الذي يؤدّي الدور يملك ملامح جذابة، وكاريزما ساعدته في أداء بعض المشاهد بشكل مميز.

ولعلَّ جبل الشيخ جبل في مسلسل الهيبة بجميع أجزائه التي عرضت أكبر مثال على هذا الأمر، فمثلا وسامة تيم حسن وطبيعة الدور، خاصة بعض إضفاء عنصر الفكاهة على الشخصية، بالإضافة لوجود قصة حب مميزة في كل جزء، حولت الشخصية الخارجة عن القانون والتي لا يفارقها السلاح، عدا عن كونها شخصية تميل إلى القتل والعنف وبعيدة كل البعد عن الرومانسية، إلى شخص مميز تحلم عدد من الفتيات بوجود شخص مثله في حياتهن.

ويكشف هذا الأمر مدى تأثير الدراما وطبيعة الفنان على الأدوار التي يقدّمها وكيف يمكن أن يتحول دور في مسلسل إلى حالة وظاهرة، إذ قد نجد بعض الفتيات وقد وضعن صور هذه الشخصيات في غرفهن وتحدثن عن الشخص كأنه شخصية حقيقة، ويصل أمر الهوس لدى البعض منهن بالدفاع عن هذه الشخصية، أو حتى الانهيار والبكاء في حال تم قتلها أو حبسها.

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وبعيدًا عن شخصية جبل ومسلسل الهيبة، هناك عدد كبير من الأدوار التي استطاعت تحويل الشخصية في العمل إلى فارس أحلام لبعض الفتيات، حتى أنَّ الأمر قد يصل إلى الحلم بها.

حتى أنَّ هناك عددًا من حالات الطلاق قد وقعت بسبب عشق السيدات لبعض الشخصيات والحديث عنها، مما يتسبب بغيرة الرجل بشكل كبير، والوقوع في مشاكل تؤدي في النهاية إلى الانفصال.

وبهذا الفيديو نستعرض عددًا بسيطًا من الشخصيات التي تحوّلت إلى فارس أحلام للفتيات.