معجبات جان يامان يندفعن عليه بشكل جنوني في إسبانيا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تهافتت المعجبات على الممثل التركي جان يامان بشكل هستيري فور وصوله إلى مطار العاصة الإسبانية مدريد، وسط حراسة أمنية مشددة، في مشهد متكرر للفنان بعدما توجه مؤخرًا إلى إيطاليا وفرنسا، وعدد آخر من الدول الأوروبية.

وتفاجأ يامان بالعدد الكبير من المعجبات اللاتي اندفعن عليه بشكل جنوني لعناقه، وسط موجات صخب كبيرة وهتافات عالية باسمه، مما اضطر ذلك للتدخل الأمني.

ووثّق مقطع فيديو الأجواء، وقام جان يامان أيضًا بنشره عبر صفحته على إنستغرام وعلق:" شكراً جزيلاً مدريد، كان هذا جنوني حقًا، لقد كان الحشد كبيرًا جدًا في المطار، وقد مرّت الشرطة بوقت عصيب وشعروا بالتوتر الشديد طوال هذه المدة لإخراجي من المطار وإلا لوددت أن أحضنكم جميعًا، آسف على إزعاجكم".

وتعرض الفنان لاتهامات وهجوم حاد بأنه مغرور جدًا، كما نشرت صحف تركية حول هذا الأمر، بأنه نجم يمتلك من الغرور ما لم يمتلكه نجم تركي من قبل، فاضطر جان يامان للخروج سريعًا للرد على ذلك عندما حضر قبل الوقت المخصص للمهرجان في مدينة ملاطية التركية، لقضاء الوقت مع جماهيره.

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والتقط يامان العديد من الصور مع كل من التقى بهم من معجبين، كما وقام بتناول الطعام معهم وشرب الشاي مع أصحاب المحلات هنالك، معبرًا عن بساطته مع جميع معجبيه بكافة طبقاتهم الاجتماعية وعلق قائلاً " أنا محبوب أينما ذهبت، ولا أمانع أبداً بالتقاط الصور مع محبيني ".

بينما ما زالت الأصداء متواصلة ضده من قبل جمهوره وعدد من زملائه بعدما زار إسرائيل مؤخرًا من أجل تصوير إعلان عطور هناك مقابل أكثر من مليون دولار، الأمر الذي دفع الفنانة جانسو ديري بوصفه بالمخزي، وبأن جان يامان لا يمثل الشعب التركي.

كما خرج الفنان كيفانش تاتليتوغ، المعروف بـ"مهند" في الوطن العربي عن صمته وانتقد يامان بشكل لاذع وقال :"إنْ كان يعتقد أن إسرائيل فعلًا دولة عظيمة لم لا يسافر ويعيش هناك ويتركنا في سلام؟".

وأضاف تاتليتوغ أنه من الضروري أن يفهم المتابعون أنه مثّل نفسه فقط عندما زار تل أبيب وصوّر إعلانه، معلقًا:" هذا تصرف يستحي منه المرء، ولا يجعلنا نفخر به، عليه أن يتراجع عن كافة أقواله؛ لأن الجمهور هنا غاضب جدًا".