شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى: "كل عام و أنتي بخير يا نور عيوني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ديانا حداد، بعيد ميلاد ابنتها وتمنت لها السعادة و النجاح فى حياتها، وشاركت ديانا الجمهورعبرتويتربصورة لها مع ابنتيها .

وكتبت ديانا، قائلة: " كل عام و أنتي بخير يا نور عيوني، يا صغيرة البيت اللي عّم تكبر كنتي زعلانة وقلتيلي يا ماما ما بدّي أكبر بدّي ضل صغيرة قلتلك يا ماما كلنا رح نكبرالمهم تضل أرواحنا صغيرة ونقية ونستمتع بالحياة ونحب الناس وما نكره، الله يخليلكى أنتي وأختك والله يحقق كل أمنياتك ويسعدك يا روحي".

وطرحت ديانا حداد أغنية جديدة تحمل اسم " اشتقنا " عبر"يوتيوب"، وهى من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود.

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وتقول كلمات الأغنية: "أشتقنا يالحبيب الغالي اشتقنا .. وارتحلنا صوبك وجينا .. في الفضا الخفّاق سابقنا .. للقا أتقدم خطاوينا .. فيك يالنادر تعلقنا .. وعنك والله ما تخلينا .. معك تتبسم مشارقنا .. ياغلا ونورك يغطينا".

كما طرحت مؤخرا ديانا أغنية "جمالو"، وتعتبر عودة لديانا للهجة المصرية من جديد، من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام وحققت نسب استماع عالية.