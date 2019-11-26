تعرف على قصة امرأة أجلت حفل زفافها لمدة 18 عاما .. والسبب ؟ !!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - نشر موقع ” سكاي نيوز ” قصة امرأة أمريكية تدعى ” شارمين بروكس ” والتي قامت بتأجيل حفل زفافها لنحو 18 عاما مضت قبل تحقيق حلمها التي نجحت أخيرا في الوصول إليه على الرغم من إنه جاء متأخرا .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى لقاء شارمين بروكس مع زوجها الذي يدعى ” دارين سكويرز ” في عام 2001 عندما كان عمرها 17 عاما .. ويقول سكويرز أن جسم زوجته كان مثاليا حينما التقيا أول مرة ولكن بعد عام أنجبت بروكس طفلها الأول ومنذ ذلك الوقت أخذ وزنها يزيد بشكل مضطرد وهو الأمر الذي حرمها من ارتداء بدلة العمر وبالتالي تأجيل زواجهما 18 عاما .

كما أن بروكس قد دخلت في حالة اكتئاب وسط الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2010 وفقد زوجها عمله فكانت تقضي معظم وقتها في النوم مما ساهم بزيادة وزنها .

فقالت : ” كنت آكل ما يصل إلى 20 قطعة من الشوكولاتة يوميا وأتناول وجبات ضخمة .. وكان متعتي تناول الزبادي بالفواكه بعد وجبة العشاء في كل ليلة ” .

وتابعت : ” لم يكن لدي أي ثقة بالنفس وتوقفت عن الخروج أو وضع المكياج .. كنت لا أستطيع أن ألعب مع أطفالي ولم أكن أستطع الوقوف أكثر من 10 دقائق بسبب الضغط على كاحلي ” .

حتى عام 2014 عندما أصبحت شارمين بروكس لا تطيق وزنها وبعد أن أصبح جسمها يشكل لها عائقا في حياتها .. فقررت حينها العودة إلى وزنها الأصلي حين كانت في السابعة عشرة من عمرها .

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والتي تمكنت مؤخرا من إنقاص وزنها الذي كان يفوق 100 كيلوجرام والوصول إلى الوزن المثالي الذي مكنها من ارتداء فستان الزفاف الأبيض وأقامت حفل زفافها الذي لطالما حلمت به .