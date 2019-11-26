بعد تعليق الهام شاهين على كلامها.. مي العيدان ترد: “يا ريت الكل مثلها”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - يبدو أن تعليق الفنانة المصرية الهام شاهين الهادىء على كلام الاعلامية الكويتية مي العيدان أجبر الاخيرة على تغيير اسلوبها.

فبعد ان هاجمت مي العيدان اطلالة الهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي قائلة: “إلهام شاهين ما تبين تحترمين جسمك المربرب، احترمي عمرك 57 سنة، ترى مش ‏باقي كتير، بالعكس الصورة تثير الشفقة، بليز لا تستمري، ‏احتشمي يا ولية”. جاء رد الهام شاهين بشكل هادىء اذا قالت ردا على سؤال: “براحتها.. أي حد يقول أي حاجة.. مش بتضايق، أنا معرفش قالت إيه براحتها مش بعترض على آراء حد”.