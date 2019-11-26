بعد غياب سنوات.. شيرين سيف النصر تصدم الجمهور بتغير كبير في شكلها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - عادت الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر إلى الظهور اليوم بعد إختفاء طويل دام لسنوات، ولكنها صدمت محبيها بعد التغيرات الكبيرة التي طرأت على ملامحها وهيئتها في أحدث ظهور

وتداول الجمهور على مواقع التواصل اليوم صوراً للفنانة شيرين سيف النصر من أحدث ظهور لها اليوم في المحكمة أثناء حضورها جلسة تحقيق في القضية التي فجرتها منذ فترة بتعرضها للسرقة، ويعتبر ذلك أول ظهور لشيرين سيف النصر منذ سنوات طويلة بعد اعتزالها الأضواء منذ 15 عاماً تقريباً

وصدمت شيرين سيف النصر رواد مواقع التواصل ومحبيها اليوم بعد ظهورها الحديث بوزن زائد وبنظارة طبية وكذلك بإطلالة معاكسة تماماً للصورة التي ارتبط بها الجمهور طوال فترة عملها وقبل اعتزالها الأضواء، للدرجة التي شكك البعض في حقيقة الصور المتداولة لها بسبب تغير هيئتها وملامحها تماماً

وظهرت شيرين سيف النصر اليوم في المحكمة لمتابعة التحقيق في قضيتها التي أعادتها للأضواء أيضاً في الفترة الأخيرة بعدما صدمت الجميع باتهامها صديقتها المقربة بسرقة مجوهراتها بقيمة ما يقارب 5 مليون جنيه، وكشفت وقتها إنها تخطط للعودة للفن والأضواء بعد ان تلقت عدة عروض فنية بعد انقطاع طويل

وكانت شيرين سيف النصر- 51 عاماً- من أبرز نجمات فترة التسعينيات في الشاشة المصرية وعرفت بجمالها قبل ان تصدم الجميع باعتزالها الأضواء في عام 2007 بمسلسل “أصعب قرار” واشتهرت أيضاً بعملها مع الفنان عادل إمام في عدة أعمال مثل فيلم “أمير الظلام” ومسرحية “بودي جارد” وغيرها