صورة جاستن تيمبرليك مع أليشيا واينرايت تثير الجدل.. وهذه حقيقة علاقتهما

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت صورة للنجم العالمي جاستين تيمبرليك يظهر فيها وهو يمسك بيد أليشا وينرايت التي تشاركه بطولة فيلم Palmer الجدل مع تساؤلات عن حقيقة العلاقة التي تربطهما.

مصدر مقرب من موقع ET الأميركي أشارت إلى أن هذه الصورة بريئة. فقد تواجد جاستين وأليشا مع فريق العمل في The Absinthe House في نيو أورليانز، على شرفة مطلة على شارع بوبورن حيث التقطت الصورة.

هذا وأفاد مصدر مرتبط بـOld Absinthe House لـET أيضًا بأن الشرفة العلوية التي التقطت فيها صورة جاستن وأليشيا، هي مساحة مخصصة للمناسبات الخاصة، وقد تم حجز المكان لكافة أعضاء فريق العمل تلك الليلة.

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ويجسد تيمبرليك في الفيلم شخصية Eddie Palmer وهو نجم كرة قدم سابق في الثانوية، يعود بعد غياب إلى مسقط رأسه بعد فترة عقوبة امضاها في السجن، ويواجه العديد من الصعوبات بسبب ماضيه.

يذكر أن جاستن كان قد ارتبط بجيسيكا بيل في العام 2012 وأنجبت منه ابنهما سيلاس، الذي يبلغ من العمر أربع سنوات. وقد تحدث الثنائي مؤخرا لـET عن زواجهما السعيد، وقد حضرا معاً في بداية أكتوبر أسبوع الموضة في باريس، حتى أن تيمبرليك لا يتردد بين الحين والآخر في مغازلة زوجته على صفحته على انستجرام.