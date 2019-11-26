بلقيس تتوج نجاحاتها بهذا الإنجاز وتحتفل مع جمهورها

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت النجمة بلقيس فتحي بتخطى عدد مُتابعيها عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” المليون مشترك.

وبهذه المناسبة، غردت بلقيس عبر حسابها على موقع “تويتر” قائلة: “مليون مشترك في قناتي الرسمية على اليوتيوب شكرًا لمحبيني وللمشتركين جميعًا وترقبوا اعمالي الغنائية القادمة وان شاء الله تعجبكم وتنال استحسانكم”.

وتضمن قناة بلقيس على “يوتيوب” فيديوهات حصرية من حفلاتها، كواليس أعمالها المصوّرها ونشاطاتها الفنية، بالإضافة إللى الأغنيات والفيديو كليبات التي ينطلق عرضها رسميًا عبر القناة.

على صعيد آخر، تستعد بلقيس فتحي لتصوير عمل غنائي جديد خلال الفترة القريبة المقبلة. وكشفت عن أنها تعقد جلسات تحضير مكثفة في ورشة عمل خاصة بالمشروع الفني المنتظر، ووعدت الجمهور بأنهم سيشاهدونه قريبًا.

تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.