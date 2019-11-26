“فيروس”.. جديد عابد فهد بعدسة شقيقه

متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم السوري عابد فهد عن أنه يعمل حاليًا على شخصية جديدة بمسلسل يحمل اسم “فيروس” مؤلف من عشر حلقات من كتابة حازم سليمان ومن اخراج شقيقه عامر فهد.
“فيروس” هو الاسم المبدئي للمسلسل الذي تم اختياره، يتحدث عن فئة معينة من الاشخاص غير المفيدين في المجتمع حيث اصبحوا شخصيات يستغلون الآخرين للوصول الى مبتغاهم، وبعض الاشخاص ظروف الحياة عاكستهم فأصبحوا مشردين في الطرقات ويعيشون حياة مليئة بالذل.
من جهة أخرى، يستكمل “فهد” تصوير مسلسل “هَوَسْ” حيث يلعب شخصية طبيب تجميل، اخراج محمد لطفي، كتابة ناديا الأحمر وأنتاج مشترك بين كل من I See Media و Golden Line Production.
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