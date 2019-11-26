حسن الرداد يزف خبرًا سارًا لمحبّيه

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن النجم المصري حسن الرداد عن خوضه المنافسة الدرامية لشهر رمضان المقبل من خلال مسلسل جديد يحمل اسم The God Father.

ونشر “الرداد” صورة من أجواء المسلسل عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقها بتعليق جاء فيه: “مسلسل The God Father، انا وعم باتشينو الذي وقف مع الجيل كله، رمضان ٢٠٢٠، انتظرونا”.

وكان حسن الرداد قد أطل في رمضان 2019 بمسلسل حمل عنوان “الزوجة 18″، تأليف محمد أبو السعد وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.

من جهة أخرى، يتحضر حسن الرداد للمشاركة في عمل مسرحي ضخم في المملكة العربية السعوية ضمن فعاليات موسم الرياض يحمل عنوان “لوكاندة الأوباش،” إلى جانب النجمة اللبنانية مايا دياب وعدد من نجوم التمثيل في الوطن العربي.

وفي تفاصيل العمل المقرر عرضه من ٤ كانون الأوّل/ديسمبر حتى الـ ۸ منه، فهو من تأليف محمد عز وأحمد فوزي وإخراج الدكتور أشرف زكي.