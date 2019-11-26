مالوما يحقق رقمًا قياسيًا في السعودية وهذا ما قاله من المملكة

متابعة بتجـــــــــــرد: لا تزال أصداء الحفل الذي أحياه النجم الكولومبي العالمي مالوما ضمن فعاليات “مهرجان الدرعية” الموسيقي في المملكة العربية السعودية تتصاعد.

ونشر مالوما عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق أجمل اللحظات التي عاشها مع الجمهور السعودي على المسرح، وأرفقه بتعليق أشار فيه إلى أن أكثر من 35 ألف شخص حضروا لمشاركته العرض في هذه الأمسية الاستثنائية، التي تظلّ راسخة في ذاكرته، خاصةً أنها تعتبر أوّل مرّة يغني فيها في المملكة العربية.

وفي لقاء خصري مع برنامج “تريندغ بالعربي” في كواليس الحفل، أعرب مالوما عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المملكة العربية السعودية، ووصف هذه الزيارة “بالحلم الذي تحقق”، كما وأضاف أنه سيسعى دائمًا وعلى قدر المستطاع إلى إحياء الحفلات في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما سيبدأ جولته الغنائية للعام 2020 والتي تحمل اسم “1111 World Tour” من مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيلتقي الجمهور مساء 14 شباط/فبراير المقبل.

Advertisements

وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى. ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.