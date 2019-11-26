هل استبقت ديما صادق قرار بيار الضاهر وخرجت من ال بي سي اي؟

عام2011 قررت الاعلامية ديما صادق ترك شاشة OTV بعد تلقيها عرضًا من محطة LBCI، حيث بدأت بتقديم نشرات الأخبار بالإضافة الى برامج سياسية حيث رفضت آنذاك العرض الذي قدم لها من محطة المر ايضاً.

فجر اليوم الثلاثاء، أعلنت “صادق” استقالتها من “المؤسسة اللبنانية للإرسال” LBCI، بعد اقرارها بأن المحطة استبعدتها منذ ثلاثة اسابيع عن الهواء بسبب ما أسمته خطأً إداريًا واعتذرت عنه علناً وتلقت عقوبتها بقبول. ثم منذ أيام عادت ديما الى المؤسسة حيث اقتصر وجودها على قراءة نشرات الاخبار لكن تجدد استبعادها عن الهواء بعد أحداث “الرينغ” حيث كانت تتظاهر وتم سرقة هاتفها. مشيرة الى أنها على يقين ان سبب الاستبعاد هو سياسي.

البيان نشرته ديما صادق على منصاتها الاجتماعية وجاء فيه:

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“بيان استقالة.

هو بالنسبة لي زمن ثورة. وفي الثورة لا سقف للحريات. هي فرصة لنسمي الأشياء بأسمائها، لنسمي المرتكبين بأسمائهم، وأن نقول لا بأعلى صوت. منذ ثلاث أسابيع، أبعدت عن هواء المؤسسة التي اعمل فيها، بسبب خطأ اداري. تم الاعتذار علنا عن الخطأ، و تلقيت عقوبتي بمسؤولية تامة. الا ان الإدارة لم تحدد مدى وشكل هذه العقوبة. فبقيت مبعدة عن الهواء دون أسباب مقنعة. بعدها التقيت مع السيد بيار الضاهر الذي شرح لي ان المشكلة ليست فقط الخطأ الإداري، وإنما أيضا طبيعة تغريداتي، وتحديدًا التي تطال بعبدا، والمعلومات التي سربتها عن قصر بعبدا (والتي لم يتمكن احد من نفيها)، طالبًا ايقافها مع الوعد بعودتي. الا ان هذه العودة اقتصرت على قراءة الأخبار مع إبعادي التام عن البرامج السياسية ووضع تغريداتي تحت الرقابة. وهو ما اعترضت عليه“.

وتابعت صادق: “ثم جاءت حادثة سرقة هاتفي على الرينغ حيث كانت ردة فعل المؤسسة ايقافي مجددا عن الهواء دون ادنى الاطمئنان علي. وعليه، اجد نفسي على يقين ان سبب الاستبعاد هو سياسي، وهو ما لن اقبل به لا في زمن الثورة ولا غير زمن، مع التأكيد ان الإدارة أبلغتني التمسك بي مع توقيفي مؤقتا عن الهواء. وعليه أعلن استقالتي من المؤسسة اللبنانية للإرسال. و للحديث تتمة. شكراً.”

وكانت ديما صادق قد غرّدت في السابق مهاجمة الاعلامية ندى اندراوس عزيز على تويتر حيث قالت: “صباحه، ندى صارت عالرينغ. بس هيك”، متّهمة زميلتها بشكل غير مباشر بتواطئها ضد الحراك والتحريض عليها. هذا الأمر تبعه لاحقاً اعتذار قدّمته ديما لندى وقناة lbci على تويتر.

فهل اتخذ الشيخ بيار الضاهر القرار بإخراج ديما صادق نهائياً عن المحطة فاستبقته وقدمت استقالتها؟