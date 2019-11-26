حب بدأ من طرف واحد.. وأصالة اليوم حزينة بسببه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بعد قصة حب دامت عدة سنوات شهد عليها الجمهور، لم تعد الأمور خافية على أحد بنبأ انفصال الفنانة السّورية أصالة عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، رغم نفيها للخبر بشكل مُباشر، حيث انتشرت خلال الفترة الماضية الكثير من الشائعات حول انفصال أصالة والعريان، وقد نشرنا سابقًا دلالات عديدة تؤكد انفصالهما.

وما أثار التساؤلات حول الانفصال هي وجود طارق من شهر بأمريكا بدون أصالة، بالإضافة إلى المنشورات التي تعمل أصالة على نشرها في الفترة الأخيرة، والتي فسرها بعض متابعيها بأنها رسائل مبطنة حول ما تمر به، فخلال شهر سبتمبر/ تشرين الأول الماضي نشرت بوست قالت فيه: "لا أعرف تحديداً بماذا أُفكّر ، ولا ما أُريد ، حتّى الأماني مُتناقضه ، وصلت لمرحلة أسألُ نفسي بصوت عالٍ كيّ أُجيبني !!ولاأُجيب .. وإنّ سألني أحد عنّ أحوالي ؟ أُجيبه لاأعرف ؟".

لا يمكن لأصالة أن تنكر حالة الحزن التي تعيشها في الفترة الأخيرة، وهذا ما يبدو واضحًا من خلال تصريحاتها ورسائلها عبر الحفلات ومنصات التواصل الاجتماعي.

كما يتضح جليًا أن عائلة الفنانة لا تتركها لوحدها في سفر أو مناسبة أو في حفلة، وخصوصاً شقيقها أنس الذي يهتم بها كثيرًا، وتنشر صوره بشكل مُكثف.

وكانت قد انتشرت شائعة تفيد بأنّ طارق العريان متورّط بعلاقة مع ممثلة شابة، حاولت التأكّد بنفسها، وعندما قطعت الشكّ باليقين طلبت من العريان الطلاق.

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وهذا ما لمحت به خلال حفل ختام مهرجان الموسيقى العربي، حيث قالت على المسرح: "أنا ما بعرف شك.. أنا بتأكد".

طلاق أصالة يعتبرها البعض مسألة وقت، إلا إذا نجحت مساعي العائلة لتطويق الخلاف، رغم أنّ الفنانة تعتبر أنّ ما حصل ليس مجرّد خلاف عادي، لكن في الحقيقة يبدو أنه خيانة لا تغتفر.

في هذا الفيديو نستغرض قصة الحب التي جمعت أصالة بطارق العريان من البداية لهذا الوقت، وبعض التلميحات التي تؤكد انفصالهما.

ومؤخرًا هدأت العلاقة بين الثنائي أصالة والعريان، إذ بدا كل منهما منشغل في عمله، ورغم حيرة الجمهور إلا أن الأيام المقبلة كفيلة لوضع حد لهذه التكهنات؛ لأن قضايا المشاهير عادة لا تبقى مخفية لاسيما في حال تم تسليط الضوء عليها.