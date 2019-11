ماريا كاري مغنية فاحشة الثراء...لن تصدّقي قيمة ثروتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهر المغنية الأمريكية ماري كاري ليس فقط بسبب صوتها الجميل، ولكن أيضًا بسبب ثرائها الفاحش.

وأشارت تقارير صحفية تتبع ثروات المغنية والممثلة الأمريكية ماريا كاري، 49 عامًا، إلى أنَّ النجمة بدأت رحلتها في جمع الأموال في عام 1994 بصدور أغنيتها في رأس السنة الجديدة "All I Want for Christmas Is You"، حيث وصل معدل تصفح تلك الأغنية منذ بداية طرحها على موقع اليوتيوب في عام 2010، إلى ما لا يقل عن 400 مليون مشاهدة، طبقًا لتقارير العام الماضي فقط.

وهي الأغنية التي تحتل المركز الأول في أوروبا وأمريكا من حيث نسبة الاستماع في يوم "الكريسماس" وهي واحدة من أكثر الأغنيات مبيعًا في تاريخ الموسيقى الأمريكية، والمفاجأة أن هذه الأغنية التي مازالت تدخل ربحًا خياليًا لماريا تمت كتابتها في غضون 15 دقيقة فقط.

ووفقًا لصحيفة "إيكونومست"، فإنها مازالت تحصد قدرًا كبيرًا من الأموال عن هذه الأغنية، حيث حصلت في عام 2018 على 60 مليون دولار وهذا الرقم يزداد باستمرار.

وليست هذه الأغنية الوحيدة المشهورة لماريا بسبب نجاحها فهناك أغنية "One Sweet Day" التي تصدرت قوائم الموسيقى الأمريكية لمدة 16 أسبوعًا تقريبًا محققة رقمًا قياسيًا لأطول أغنية تحافظ على تقدمها طوال هذه الفترة.

ووفقًا لجمعية صناعة التسجيلات الأمريكية قد بيعت 66.5 مليون نسخة من هذا الألبوم الذي تضمن أغنية "One Sweet Day" وهو نفس رقم مبيعات الذي حققته الفرقة الأمريكية رولينج ستونز، ليس ذلك فقط فهي المغنية الأولى التي تحتل أربعة من أغانيها صدارة قوائم الأغاني في الولايات المتحدة، بعد فرقة The Jackson 5.

كل هذا بالإضافة لجولاتها الموسيقية فقد جمعت في عام 2006 من جولتها في أمريكا الشمالية 27.9 مليون دولار وفي عام 2016 بلغت قيمة أرباحها من الحفلات 30.3 مليون دولار.

وعملت ماريا مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة كوجه إعلاني لهم مثل "كليرز" و"بيبسي" و"موتورولا" وفي عام 2007 انضمت لإليزابيث آردن، في تصنيع عطر جديد حقق لها أرباحًا بقيمة 150 مليون دولار.

ووفقًا لما ذكرته مجلات المشاهير التي تتبع ثرواتهم، فإنَّ حجم ثروة ماريا كاري يصل لأكثر من 300 مليون دولار، لكن التقارير الحديثة تؤكد وصول ثروتها إلى 500 مليون دولار.