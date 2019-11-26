كريم عبدالعزيز في كواليس فيلمه الجديد "أصلع وبكرش"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان المصري كريم عبدالعزيز، الجدل بسبب نشره صورة جديدة له من كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث صدم الجمهور وأثار سخريتهم كونه ظهر في الصورة أصلعًا وبكرش.

ونشر كريم عبدالعزيز صورة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" وعلقّ عليها: "من كواليس البعض لا يذهب للمأذون مرتين، ومحدش يسألني إزاي الصورة عشان أنا مش عارف"، فيما تداول له بعض المتابعين صورة أخرى خلقت مسارًا أكبر للسخرية.

facebook

وفتحت الصور باب السخرية من شكله فالبعض رآه يتشبه بالقرموطي، إلا أنهم علقوا على ارتدائه بدلة رغم أن القرموطي يشتهر بارتداء الجلباب، فكتبت متابعة: "مين اللي نصحك تعمل قرموطي بس ببدلة مين، عشان كلنا نقللو الهي ينفخ فخادك ويسلخها".

فيما تخيل البعض الآخر أنه نسخة من الفنان المصري سليمان عيد، فقال متابع: "أول لمحة شوفت سليمان عيد، يا دنيا هاتي كمان هاتي، حتى أنت يا فخر السينما اقرعيت"، وسخر: "ده كريم سليمان عيد" في إشارة إلى أنه ابنه.

واستمرت التعليقات في إطار ساخر من الجمهور، حيث حملوا الفنان سليمان عيد مسؤولية ظهوره بهذه الطريقة والبعض وضع صوره في تعليقات، فيما أثنى آخرون على نجومية كريم عبدالعزيز معلنين انتظارهم للفيلم الذي يحمل الطابع الكوميدي مثلما عودهم الفنان المصري.

وكان كريم عبدالعزيز قد أعلن عن اتخاذه قرارًا بعدم الغياب عن جمهوره مجددًا حيث ينتهي من فيلم من خلال خطة وضعها وهي تلاحم في المواسم، وكشف في تصريحات تلفزيونية أنه يتعاون في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مع المنتج وائل عبدالله والمخرج أحمد الجندي والمؤلف أيمن وتار.

Advertisements

وأوضح الفنان المصري، أن الفيلم ينتمي للأعمال الكوميدية الخفيفة، ويتناول فكرة الزواج والطلاق، لافتًا إلى أن اسمه مشابه لفيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين"، الذي تم إنتاجه عام 1978 وأخرجه والده المخرج محمد عبد العزيز، وقام ببطولته عادل إمام.

وأضاف: "الفيلم يناقش سؤالًا محددًا، هو لو رجع بيك الزمن هتتجوز مراتك هي هي بنفس اللي حصل؟"، كما أجاب عن السؤال من وجهة نظره فقال: "أنا لو رجع بيا الزمن طبعًا هعمل كده وقبل دخول الفيلم وبعد دخول الفيلم ومقدرش أقول غير كده".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز كان من خلال فيلم "الفيل الأزرق2"، والذي استطاع أن يدخل به قائمة أعلى الإيرادات في السينما المصرية، بعدما تخطى حاجز المليون جنيه.