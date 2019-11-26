شيرين سيف النصر تصدم الجمهور بوزنها الزائد.. عارض صحي أم تغيّر ملامح؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنانة المصرية شيرين سيف النصر، التي تغيب عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة لم تقدم فيها أعمالًا فنية.

وبحسب المتابعين، فإن صور شيرين سيف النصر تعود لظهورها مؤخرًا في إحدى المحاكم المصرية لحضور جلسة سماع أقوالها بشأن تعرضها لجريمة سرقة مجوهراتها من شقتها والتي ارتكبتها صديقتها التي تربيت معها وترافقها منذ 8 سنوات.

وظهرت شيرين سيف النصر على غير طبيعتها حيث تغيرت ملامحها بشكل كبير، إذْ ارتدت عباءة من اللون "النبيتي" وارتدت نظارة طبية والمثير هو ظهورها بوزن زائد حتى أن ملامح شكلها بدت سمينة، وذلك على النقيض تمامًا من الصور التي عرفها بها الجمهور وهي في ريعان شبابها، إذْ كانت تمتاز بقوام ممشوق وملامح أوروبية وكانت فتاة أحلام للكثير من الشباب في فترة التسعينيات.

وتناقل المتابعون صور شيرين سيف النصر على نطاق واسع، حيث أعرب الكثيرين عن صدمتهم من هذا الظهور الذي يأتي بعد سنوات من الغياب، فيما أكد البعض أن السنّ له أحكامه وهو ما يجعلها مثل غيرها عندما تكبر تتغير الملامح.

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وأكد آخرون أنها كانت أيقونة جمال حيث أبدوا عدم تصديقهم أن هذه هي صور الفنانة شيرين سيف النصر، فيما استستلم آخرون للوضع وأكدوا أن الوزن الزائد يخفي الجمال، والبعض ألمح إلى أنها تعاني من مشاكل صحية ربما تكون هي السبب وراء ذلك.

وكانت قد عاقبت محكمة جنح جنوب الجيزة شمال مصر، السيدة "إحسان" صديقة شيرين سيف النصر، بالحبس لمدة عامين مع الشغل لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقة الفنانة المصرية تُقدر قيمتها بحوالي الـ5 ملايين جنيه.

وأثبتت وقتها تحريات المباحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة والاستعانة بشهادة حارس العقار أن الصديقة المقربة للفنانة شيرين سيف النصر هي الجانية، وتوصلت لمقر سكنها وإلقاء القبض عليها واعترفت أنها استغلت تواجدها بالشقة وغافلت صديقتها وسرقت محتوياتها الذهبية وهي عبارة عن أسورة وأنسيال من الذهب المطعم بالألماس.

يُذكر أن الفنانة شيرين سيف النصر، تعدّ واحدة من أشهر نجمات الفن في مصر والعالم العربي، وقدمت عددًا كبيرًا من المسلسلات التي يتذكرها الجمهور دائمًا ومنها: "من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه، غاضبون وغاضبات"، ومن الأفلام: "سواق الهانم، أمير الظلام، النوم في العسل".