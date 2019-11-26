بشرى سعيدة بنجاح مهرجان القاهرة السينمائي

عبّرت الفنانة المصرية بشرى، عن سعادتها بإطلاق النسخة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، وخاصةً إقبال الجمهور على الفعاليات وحضور الأفلام واهتمامهم بها لأن مجموعة العمل أتاحت أفلامًا متميزة ويوجد دماء جديدة ضُخّت في المهرجان.

ووصفت الفنانة بشرى في لقاءٍ صحافي مهرجان القاهرة السينمائي بأنه الأصل، مبينةً: "لو كان مهرجان الجونة ابني فمهرجان القاهرة السينمائي أبويا".

وأكّدت أن تواجدها في مهرجان القاهرة للاستمتاع والفسحة ولا تتحمّل فيه مسؤوليات عكس الجونة الذي تتحمّل فيه الكثير من المسؤوليات، وأي مهرجان مصري يرفع من شأن مصر فهو مهرجانها لأنها تعتبر نفسها من أهل الدار.

وبشأن مسؤولياتها الكثيرة وانشغالها عن أولادها، قالت إنه يوجد الكثير من الداعمين لها في تربية أبنائها مثل والدتها والمربيات، إضافةً إلى والد أولادها، موضحةً أن أبناءها منشغلون في تمارينهم الرياضية ودراستهم أيضًا، وأكّدت عودتها في الفترة المقبلة بالعديد من الأغاني وتجارب الإنتاج.

ومؤخرًا، خرجت بشرى عن صمتها إزاء اتهامات وُجِّهت إليها بأنها امرأة "نكدية" وذلك بعد تداول صورة من حفل زفافها الذي وقع قبل 10 سنوات، وقصدت بشرى أن ترد بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة جديدة وهي تضحك وبرفقتها عمرو دياب يغني لها في حفل زفافها.

ونشرت بشرى، الصورة عبر حسابها على إنستغرام، وعلّقت قائلةً: "ردًا على سف الأمس، أنشر لكم الحقيقة كاملة، أهو مش نكدية ولا حاجة ‏وبضحك".

وأضافت الفنانة المصرية: "وبصوت محمد رشدي بغني للسادة السفافين وأقول لهم ظلموا البنية يا عيني وكل الحكاية عيون بهية".

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وتعرّضت الفنانة بشرى للسّخرية والانتقاد بسبب صورة مسرّبة لها مع عمرو دياب والفنان أحمد حلمي، خلال حفل زفافها في 2009، حيث ظهرت حزينة بشكل كبير، لتتحوّل الصورة إلى كوميكس مُضحك على مواقع السوشيال ميديا.

وعلّقت بشرى علي الكوميكس قائلةً: "كنت مهبطة وضغطي واطي وقاعدة مستنية يفتحوا البوفيه معرفش إيه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولي في آخر ساعتين، رغم إن عمر الصورة دي 9 سنوات من تاريخ يوم فرحي عام 2010.. بس ملعوبة".

يُذكر أنّ بشرى كانت متزوّجة من عمرو رسلان الذي يعمل مهندس بترول، دون الإفصاح أو التمهيد عن وجود قصّة حبّ أو علاقة عاطفية جمعت بينهما، ومعروف عنه أنّه ابن ليلى بلاور.

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