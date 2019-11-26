حسن حسني يؤكد أن شائعة وفاته الأخيرة أزعجته بشدة

أعرب الفنان المصري حسن حسني، عن غضبه الشديد من تكرار شائعات وفاته على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذه الأنباء كانت لا تؤثر فيه إطلاقًا، ولكن مؤخرًا بدأ ينزعج منها بشدة. وقال حسني في تصريحات تلفزيونية: "هذه المرة شائعة وفاتي أتعبت نفسيتي، هذه المرة الرابعة التي تُطلق فيها شائعة وفاتي".

وأضاف: "رابع مرة يتداولون هذه الأخبار، ولا أعلم ما وجه الاستفادة من نشر مثل هذا الكلام، نفسيتي تعبت جدًا هذه المرة".

وتابع: "من ينشر هذه الشائعات يؤذيني بشدة ويؤذي عائلتي، وكأنهم ينتظرون موتي على أحر من الجمر، ما هذا؟".

وأردف الفنان الكبير: "أخشى بعد كل هذه الشائعات ألا يسأل عني أحد بعد موتي؛ لأن الموضوع أصبح محروقًا ولن يكون هناك جديد فيه، أخشى بشدة عندما يأتي يومي ألا أصعب على الناس".



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وواجه حسن حسني شائعات الوفاة أكثر من مرة مؤخرًا، كانت آخرها تلك التي نفاها الفنان المصري محمد هنيدي، بصورة معه وهو يشرب النرجيلة "الشيشة"، من خلال حسابه على "فيس بوك"، وكتب هنيدي عبر صفحته: "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالًا".

وكان حسن حسني، حسم في وقت سابق الجدل، بشأن ما يُثار حول تعرّضه لأزمة صحّيّة، مشيرًا إلى أنّه بصحّة جيّدة، ويتواجد بين أفراد أسرته، ويمارس حياته الطّبيعيّة، ولا يعاني من أيّ مرض وفي كامل قواه الجسديّة والعقليّة.

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وتعرض حسن لأزمة صحية منذ عدة أشهر، استدعت مكوثه بأحد المستشفيات في مصر، حيث أجرى عمليّة جراحيّة، بسبب معاناته من انسداد في أحد الشرايين.

يذكر أن حسن حسني سبق وأن تم تكريمه في الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي، العام الماضي، حيث لم يتمالكْ دموعه فور صعوده على خشبة المسرح، لحظة استلام جائزة فاتن حمامة التقديريّة، عن مجمل أعماله طوال مشواره الفنيّ، وذلك بعد غياب طويل عن الحضور في المهرجانات الفنية.

وتأثّر الفنان القدير بتصفيق الحاضرين له، لحظة استلامه الجائزة، لتسقط دموعه، وعلّق على تكريمه قائلًا: "فرحت إنهم افتكروا يكرموني وأنا عايش".

يُذكر أنّ الفنّان حسن حسني شارك في الماراثون الرّمضانيّ الماضي بمسلسل "أبو جبل"، الذي قام ببطولته مصطفى شعبان، ومعه عدد من الفنّانين، أبرزهم، نجلاء بدر، ودياب، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض..

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