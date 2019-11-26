سمية الألفي تؤكد أن الفنان فاروق الفيشاوي بكى قبل وفاته

كشفت الفنانة سمية الألفي كواليس علاقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا، موضحة أنه كان يحبها للغاية، وحياته تغيرت تماما بسبب حبه لها وتعلقه بها.

أوضحت الألفي خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أن فاروق عندما تعرّف على حفيدته أصبحت وكأنها الحلم الذي كان يبحث عنه وحققه، وأضافت باكية: "لما اتعرف عليها فاروق بقت حلمه اللي كان مش لاقيه، بس هي مشيت وسابته، كان هيتجنن ويشوفها وطلبها كتير وبكى وقالها هموت واشوفك، بس هي مجتش".

تابعت: "كانت مع مامتها في إنجلترا ومش عارفين ينزلوا.. بقالنا سنين مشوفنهاش.. مشوفنهاش من وقت ما كان عندها 4 سنين، من يوم ما مشيت لينا فاروق مبقاش فاروق، هي خدت حاجة وهي ماشية، خدت روحه معاها".

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وأعربت سمية الألفي عن أمنيتها في أن تعود لينا لهم مرة أخرى، موضحة أنها انزعجت من الفيديو الأخير الذي تحدثت فيه لينا عن والدها بالسوء، قائلة: "زعلت بسبب الفيديو اللي عملته، لأنه هي بتعامل باباها مش حلو، وده شيء يعني مزعلني منها، وبعدين زعلانة منها كمان إنها مجاتش شافت فاروق وهي كانت عارفه مشاعر فاروق تجاهها ايه، لكن طبعا أول ما هتيجي واشوفها هاخدها في حضني لأنها وحشتني اوي.. أنا بحبها وبحب مامتها.. وهند عارفه إني بحبها بجد".

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يشار إلى أنتعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا.

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