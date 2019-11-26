شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر معلقة على صورتها المتداولة: مش أنا.. والناس جابتها منين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أمس الاثنين صورة قالوا إنها للفنانة شيرين سيف النصر، رغم أن الصورة لا تشبه الفنانة ، وبعد تداول الصورة بشكل كبير، خرجت النجمة عن صمتها وتحدثت فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، قائلة: " أنا موجودة في لندن منذ فترة كبيرة لزيارة شقيقى و سأعود للقاهرة خلال الأيام المقبلة.

وعلقت شيرين، على الصورة المتداولة على صفحات السوشيال ميديا المنسوبة لها، قائلة " هذه صورشبيهتى ولكنها ليست صورى لافتة أنها لم تدخل المحكمة أثناء محاكمة السيدة التي سرقتها، ولكنها حضرت فى النيابة منذ 5 شهورفقط.

Advertisements

وأبدت الفنانة استياءها من تداول الصور بكثرة على أنها هى، متسائلة ما هو الغرض من تلك الضجة في الوقت الحالي، مضيفه "بالنسبة لي معرفش الناس بتجبيب الحاجات دى منين والصورة ليس لها علاقة بي نهائيا ".

شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن في مصر والعالم العربي، قدمت عددًا كبيرًا من المسلسلات التي ما زال يحرص الجمهورعلى مشاهدتها في كل إعادة عبر القنوات الفضائية المختلفة، منها: "من الذي لا يحب فاطمة"، "المال والبنون"، "اللص الذي أحبه"، "غاضبون وغاضبات"، كما شاركت في بطولة أفلام "سواق الهانم"، "أمير الظلام"، "النوم في العسل".