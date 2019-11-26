الفنانون يقدمون واجب العزاء فى شقيقة "فيفى عبده" عبر السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة فيفى عبده، حالة من الحزن الشديد، بعد وفاة شقيقتها الحاجة "سعاد"، التي توفت منذ أيام داخل أحد المستشفيات الشهيرة، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وحرصت " فيفى عبده" على تقديم الشكر لجمهورها وأصدقائها، بعد حرصهم على تقديم واجب العزاء في تعليقات منشوراتها بحسابها الشخصي، والتي بررت عدم إقامتها لعزاء بسبب نفسيتها المضطربة نتيجة وفاة شقيقتها.

وسارع عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، على تقديم واجب العزاء للفنانة الاستعراضية، وكتب الإعلامي اللبناني نيشان تعليق قائلاً "الله يرحمها"، ومن ثم كتبت الإعلامية إنجي على "الله يرحمها حبيبتي ويصبرك، بحاول أوصلك وعرفت أنك مش في المعادى، البقاء لله"، وشاركت الفنانة أروي جودة في التعليقات قائلة " البقاء لله يا حبيبتي، ربنا يصبرك ويصبر كل اللي بيحبوها، يجعل مثواها الجنة يا رب".









حرصت الفنانة وفاء الكيلاني على تقديم واجب العزاء وكتبت " ربنا يرحمها ويصبركم حبيبتي"، كما شاركت الفنانة ايمان العاصي "حبيبتي الله يرحمها ويصبرك ويغفرلها"، وانضمت الفنانة الإماراتية أحلام لقائمة الفنانين الذين قدموا العزاء وكتبت " البقيه بحياتك وطوله العمر ليكي وربنا يرحمها ويحسن اليها".

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كما حرصت الفنانة السورية نسرين طافش، على تقديم واجب العزاء وكتبت "البقية في حياتك والسلام لروحها"، وكتبت الفنانة شمس "حبيبتي البقاء لله، ربنا يرحمها"، وشارك الفنان أحمد جمال في التعليقات وكتب "ربنا يرحمها ويغفرلها ويصبركم على فراقها"، وانضمت الفنانة مي سليم لقائمة الفنانين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء وكتبت "البقاء لله"، وشاركت الفنانة السورية أصالة بتعليق وكتبت قائلة "الله يرحمها ويصبر قلبك الطيب الحلو".

وكانت الحاجة سعاد، شقيقة فيفى عبده، رحلت عن دنيانا فى الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة 22 نوفمبر الحالى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين.