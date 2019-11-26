شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة خاصة من أكرم حسنى وشيكو وفهمى لـ خالد الصاوى فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم الكبير خالد الصاوى بعيد ميلاده الـ56، أمس، وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير، الذين سارعوا بنشر صوره عبر حساباتهم الشخصية لتقديم التهنئة الخاصة له، بعد ظهوره البارز فى تقديم مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41 يوم الجمعة الماضى.

وحرص النجم أكرم حسنى على مشاركة كل من الفنان هشام ماجد وشيكو، فى مقطع فيديو لتهنئة الصاوى فى عيد ميلاده الـ 56، ليعلق قائلاً "10 أسباب لتهنئة أكرم حسنى لخالد الصاوى فى عيد ميلاده، الرابعة ستدهشك".

وسرعان ما حصد مقطع الفيديو على ما يقرب من ربع مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من نشره، كما حرص جمهور الفنان أكرم حسنى على مشاركته فى تقديم التهنئة للصاوى فى عيد ميلاده.

وعلى سياق متصل يستعد حسنى بمشاركة النجمين هشام ماجد وشيكو، لتقديم مسرحية جديدة لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، وستكون التجربة الأولى لأكرم حسنى على خشبة المسرح.











