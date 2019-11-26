شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تخوض الدراما الرمضانية بدور مختلف فى "النصابين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض النجمة نيللى كريم الدراما الشعبية فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسلها "النصابين"، حيث تجسد شخصية نصابة شعبية خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف في إطار درامي، المسلسل يتولى كتابته أحمد وائل، وعمرو الدالى، والمخرج أحمد مدحت، وإنتاج شركة سينرجى وجمال العدل ومن المقررأن ينطلق تصويره مطلع يناير المقبل.

ويتم عقد جلسات عمل بشكل دائم للاستقرارعلى الأبطال الذين يشاركون فى بطولة العمل، ووضع الخطوط العريضة للعمل، والاتفاق على التفاصيل النهائية حسب الخطة التى يضعها مخرج العمل لانطلاق التصويرومعاينة الديكورات.

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مسلسل "النصابين" تم تصوير 4 أيام فقط منه فقط، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، آسر ياسين، ميدو عادل، وآخرين

يشارإلى أن المنتج جمال العدل تعاقد مؤخرا مع المتحدة للخدمات الأعلامية برئاسة رجل الأعمال تامرمرسى، على مسلسل "النصابين" وبعض الأعمال الأخرى، التي يتم الكشف عنها قريباً .