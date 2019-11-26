رغدة لـ"الخليج 365": أحضر لعمل سينمائي جديد.. وهذا سبب غيابي عن عزاء وجنازة هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

قالت الفنانة الكبيرة، رغدة أنها لم تحضر عزاء وجنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بسبب ظروف تواجدها خارج القاهرة، مشيرة إلى أنها حاولت أكثر من مرة أن تنزل للحاق بالعزاء والجنازة لكنها لم تستطع.

وعن صورتها المتداولة مع الفنان أحمد زكي من المستشفى، والتي ظهرت فيها أثناء رعايتها له، قالت رغدة أن لـ"الخليج 365" أن الصورة حقيقية مشيرة إلى أن صلة صداقة قوية جمعتها بالفنان الراحل، لكنها لا تحب أن تتحدث في الموضوع لأن أحمد زكي بين يدي الله.

وتابعت الفنانة الكبيرة، أنها تحضر لفيلم سينمائي سيكون بمثابة عودة للسينما بعد فترة غياب، رافضة الحديث عن تفاصيله قائلة "كل ما بتكلم عن شغل مبيتمش".

وقالت الفنانة، إن تاريخ ميلادها المتداول على الإنترنت "26 نوفمبر" ليس صحيحا، لأنها من مواليد 13 يوليو، مشيرة إلى أنها لا تحتفل بعيد ميلادها ولا تهتم به.