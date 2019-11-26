أبرزها "نوم الديك في الحبل".. تعرف على فعاليات وأفلام اليوم في القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى: يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 عددا من الأفلام ضمن مختلف المسابقات منها "قبل ما يفوت الفوت" و"أوفسايد الخرطوم" و"من أجل القضية" وأفلام سينما الغد، وكذلك عدد من الندوات. ونستعرض لكم أفلام وندوات اليوم الثلاثاء: جدول أيام القاهرة لصناعة السينما - من القصة إلى العمل الفعلي: الرسوم المتحركة والسينما والتلفزيون وتناول المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع: محاضرة تلقيها المتحدثة التحفيزية والقائدة العالمية ساندرا دي كاسترو بافينجتون والمنتجة الإبداعية كارين تينكوف الوقت: 10:30 - 11:30 صباحاً المكان: إنتركونتننتال سميراميس (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة - نظرة دولية على الفن الغامر والأعمال المرتبطة به: كلمة تقدمها فويل آكر الوقت: 11:45 - 12:15 ظهراً المكان: إنتركونتننتال سميراميس (قاعة كليوباترا) المدة: 30 دقيقة - الواقع الافتراضي والسينما | حوار ودي المشاركون: ماجد فراج | مؤسس 5dVR ياسمين العياط | شريكة مؤسسة في Scatter أحمد المرسي CSC | مدير تصوير مروان حامد | مخرج الوقت: 12:30 - 1:30 ظهراً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة - وسائل التواصل الاجتماعي – المنتج الصامت | حلقة نقاشية المشاركون: جميلة عوض | ممثلة طارق نصر | المدير التنفيذي - Mintrics هيثم دبور | كاتب سيناريو عمر عبد التواب عمر | المدير العام في وكالة تارجت يدير النقاش: إنجي أبو السعود | مديرة تطوير الأعمال في ThePlanet الوقت: 2:30 - 3:30 عصراً المكان: سميراميس إنتركونتننال (قاعة كليوباترا) المدة: 60 دقيقة - السرد القصصي الخطي وغير الخطي ومتعدد الخطوط: محاضرة يلقيها جيِّرمو أرياجا الكاتب والسيناريست الحائز على الجوائز والمرشح للأوسكار الوقت: 2:00 مساءً - 3:30 مساءً (استراحة لمدة 30 دقيقة) 4:00 مساءً - 5:30 مساءً المكان: دار الأوبرا المصرية (مسرح الهناجر) المدة: 180 دقيقة - دور مدرب اللهجات: محاضرة يلقيها كليفورد دي سبنسر الوقت: 4:00 - 5:00 مساءً المكان: فندق سميراميس إنتركونتننتال (قاعة كليوباترا) Advertisements المدة: 60 دقيقة - حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي الوقت: 6:00 - 7:30 المدة: 90 دقيقة 1:00 | فيلم الحالمات بالمدن | المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 3:30 | فيلم لونانا: ثور داخل الفصل | المسرح الكبير (يعقبه ندوة) 6:30 | فيلم الحدود | المسرح الكبير 10:00 | فيلم ضيف شرف | المسرح الكبير 1:30| فيلم أوفسايد الخرطوم | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 4:00 | فيلم نوم الديك في الحبل | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 7:00 | فيلم قبل ما يفوت الفوت | المسرح الصغير (يعقبه ندوة) 9:30 | فيلم مونوز | المسرح الصغير 12:00| فيلم صمت اسكندنافي | مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 3:30 | سمينار: جييرمو أرياجا | مسرح الهناجر 6:30 | برنامج العروض الثالث من أفلام مسابقة سينما الغد| مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 9:15 | فيلم مو | مسرح الهناجر (يعقبه ندوة) 4:15 | فيلم بحيرة الأوز البري | مركز الابداع 7:00 | فيلم شغف آنا مانياني | مركز الابداع 8:45 | فيلم الممر | مركز الابداع 1:30| إعادة أفلام مسابقة سينما الغد| سينما الهناجر 4:00 | فيلم الجولة المفقودة | سينما الهناجر (يعقبه ندوة) 6:45 | فيلم ضوء صامت | سينما الهناجر (يعقبه ندوة) 10:15 | فيلم جذور | سينما الهناجر (يعقبه ندوة) 1:00 | فيلم طفل فيلا | سينما الزمالك 4:00 | فيلم الإله موجود ,واسمها بترونيا | سينما الزمالك 6:30 | فيلم إن شئت كما في السماء | سينما الزمالك 9:00 | فيلم صبي مدلل | سينما الزمالك 11:30| فيلم العش | سينما الزمالك 2:00 | فيلم الدواء | سينما كريم 1 4:30 | فيلم احكيلي | سينما كريم 1 7:00 | فيلم نوع خاص من الهدوء | سينما كريم 1 9:30 | فيلم باريس ستالينجراد | سينما كريم 1 1:30 | فيلم فورمان يواجه فورمان | سينما كريم 2 4:00 | فيلم وظيفة وفيلم | سينما كريم 2 6:30 | فيلم نجمة الصبح | سينما كريم 2 9:00 | فيلم باركور | سينما كريم 2 3:00| فيلم الحب العظيم | سينما راديو 6:00 | فيلم لحن الوفاء | سينما راديو 9:00 | فيلم ميكروفون | سينما راديو.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها "نوم الديك في الحبل".. تعرف على فعاليات وأفلام اليوم في القاهرة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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