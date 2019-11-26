تراند اليوم : شاهد.. عادل إمام يرد على شائعة وفاته بوصلة رقص...



لم يكد يمر شهر دون شاءعات بوفاة فنان أو أحد المشاهير الكبار، خلال هذا الشهر انتشرت شائعات قوية بوفاة الفنانين المصريين هادي الجيار وعادل إمام وحسن حسني، إلا أنهم نفوا تلك الشائعات.

وكان الفنان عادل إمام هو أكثر المستهدفين بتلك الشائعة فكل أسوبع تقريبًا تنشر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن وفاته أو تدهور حالته الصحية، وهذه المرة ظهر عادل إمام للرد بطريقة خاصة، إذ ظهر وهو يؤدي وصلة رقص في عيد ميلاد ابنه رامي عادل إمام، لينهي بذلك شائعات تدهور حالته الصحية التي طاردته خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت الفنانة المصرية داليا البحيري، نشرت مقطع الفيديو عبر خاصية ستوري على موقع إنستجرام، تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر خلاله فريق عمل مسلسل "فالنتينو" الذي يقوم ببطولته الزعيم، وهم يحضرون مفاجأة للمخرج رامي إمام، بالاحتفال بعيد ميلاده الـ45 الذي يوافق 25 نوفمبر.

وبدا عادل إمام في الفيديو بصحة جيدة، ولم يكتف بمجرد الظهور، بل حرص على الرقص بجوار نجله على أنغام أغنية عيد الميلاد الشهيرة، ممسكًا في يده سجارة التي يبدو أنها لا تفارقه.



