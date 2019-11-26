تراند اليوم : لن تعرفها على الإطلاق.. ظهور صادم لـ«شيرين سيف النصر» بعد غياب 15 عامًا...



صدمة أحدثتها الفنانة المصرية شيرين سيف النصر للجمهور المصري والعربي، بعد تداول صورتها أثناء حضورها إحدى الجلسات في المحكمة بخصوص تعرضها للسرقة.

وظهرت "سيف النصر" بشكل مختلف تمامًا عن الصورة النمطية التي عرفها الجمهور بها والمعروفة بجمالها وشعرها الذهبي قبل اعتزالها الأضواء منذ 15 عامًا، حيث تغير شكلها وظهرت بوزن زائد ونظارة طبية.

وظهرت شيرين سيف النصر اليوم في المحكمة لمتابعة التحقيق في قضيتها التي أعادتها للأضواء أيضاً في الفترة الأخيرة بعدما صدمت الجميع باتهامها صديقتها المقربة بسرقة مجوهراتها بقيمة ما يقارب 5 مليون جنيه، وكشفت وقتها إنها تخطط للعودة للفن والأضواء بعد ان تلقت عدة عروض فنية بعد انقطاع طويل.

وكانت شيرين سيف النصر- 51 عاماً- من أبرز نجمات فترة التسعينيات في الشاشة المصرية وعرفت بجمالها قبل ان تصدم الجميع باعتزالها الأضواء في عام 2007 بمسلسل "أصعب قرار" واشتهرت أيضاً بعملها مع الفنان عادل إمام في عدة أعمال مثل فيلم "أمير الظلام" ومسرحية "بودي جارد".





