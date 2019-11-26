تراند اليوم : تجمعهما علاقة.. شقيقة كيم كاردشيان تفكر في الإنجاب من مغن فلسطيني شهير...

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أعلنت كيندال جينر، الشقيقة الصغرى لنجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، أنها تفكر في الإنجاب من صديقها الفلسطيني النجم فيصل خضرة.
والشاب الفلسطيني فيصل خضرة 28 عامًا، معروف في هوليوود باسم "فاي خضرة" وهو مغن صاعد مولود في السعودية وتربى في الإمارات قبل أن ينتقل إلى أمريكا، وهو يعمل كعارض أزياء إلى جانب عمله الموسيقي، وظل صديقًا مقربًا من كيندال جينر التي تبلغ من العمر 24 عامًا.
وياتي ذلك على الرغم من إعلان كيندال سابقًا أنها لا تفكر في الإنجاب، رغم العلاقة الحميمية التي تربطها بالشاب الفلسطيني، لكنها نشرت مؤخرًا صورة برفقة ابنة شقيقتها الطفل وبرفقتها صديقها، ولم تكتف بذلك، بل وجهت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، سؤالًا لمعجبيها عن رأيهم في إنجاب أطفال من صديقها الفلسطيني، فيصل خضرة، 28 عامًا؛ إذ كتبت تعليقًا: "أي شخص مع تكوين أسرة بيني وفيصل يكتب I"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعلقت أختها الصغيرة كايلي جينر وأختها الكبرى كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر جميعهم بالموافقة وكتبن :"I"، كما كتبت صديقتها، النجمة جوستين سكاي: "أنا أحب هذه القصة".
ويبدو أنَّ أكثر المعلقين إثارة هو عارضة الأزياء هايلي بيبر، زوجة النجم "جاستن بيبر"، التي أجابت عدة مرات على المنشور، وعلقت بقولها "IIIIIII" و "MEEEEE" و "I say YES" و "I DOOO"، حيث أبدت جميع تعليقاتها بالموافقة المطلقة.