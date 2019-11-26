تراند اليوم : جدل كبير بسبب رفض فيفي عبده إقامة عزاء لأختها المتوفية .. وسبب غريب وراء الأمر...

عقب وفاة الحاجة "سعاد" شقيقة الفنانة فيفي عبده بعد صراع مع مرض السرطان ، تساءل كثيرون عن أسباب امتناع "فيفي" عن إقامة عزاء لشقيقتها.
وكان جدل قد اندلع حول أسباب عدم إقامة عزاء لشقيقة الفنانة فيفي عبده بعد وفاتها.
وقالت "فيفي" في تسجيل صوتي تم بثه عبر موقع "انستجرام": بشكر كل صحابي وحبايبي وجمهوري من كل قلبي وإن شاء الله اجيلكم في الفرح ، لا لوم ولا اعتراض، وإن شاء الله أشد حيلي وأبقى كويسة.
وأضافت: بعتذر جدًا إني مقدرتش أعمل عزاء لأن حالتي الصحية مكانتش تسمح أقف آخد عزاء وكانت حالتي النفسية تعبانة جدا فأهلي عملوا العزاء في نفس اليوم ، ربنا يشفي كل مريض ويستر الولاية ومحدش يشوف أي شر.
وكان جدل قد اندلع حول أسباب عدم إقامة عزاء لشقيقة الفنانة فيفي عبده بعد وفاتها.