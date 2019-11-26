تراند اليوم : جدل كبير بسبب رفض فيفي عبده إقامة عزاء لأختها المتوفية .. وسبب غريب وراء الأمر...

عقب وفاة الحاجة "سعاد" شقيقة الفنانة فيفي عبده بعد صراع مع مرض السرطان ، تساءل كثيرون عن أسباب امتناع "فيفي" عن إقامة عزاء لشقيقتها.

وقالت "فيفي" في تسجيل صوتي تم بثه عبر موقع "انستجرام": بشكر كل صحابي وحبايبي وجمهوري من كل قلبي وإن شاء الله اجيلكم في الفرح ، لا لوم ولا اعتراض، وإن شاء الله أشد حيلي وأبقى كويسة.

وأضافت: بعتذر جدًا إني مقدرتش أعمل عزاء لأن حالتي الصحية مكانتش تسمح أقف آخد عزاء وكانت حالتي النفسية تعبانة جدا فأهلي عملوا العزاء في نفس اليوم ، ربنا يشفي كل مريض ويستر الولاية ومحدش يشوف أي شر.

وكان جدل قد اندلع حول أسباب عدم إقامة عزاء لشقيقة الفنانة فيفي عبده بعد وفاتها.

