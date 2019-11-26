بالصور.. لن تصدقوا كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد غياب: تغير تام بملامحها

حالة من الصدمة انتابت الجمهور بعد تداول صور تردد أنها تعود للفنانة شيرين سيف النصر، في أحدث ظهور لها بعد غياب، أثناء حضورها محاكمة صديقتها التي سرقت مجوهراتها.

جاءت صور شيرين سيف النصر المتداولة أثناء حضورها المحكمة، من أجل الادلاء بأقوالها في واقعة سرقتها على يد صديقتها المقربة، فبدت مختلفة تماماً عن شكلها المتعارف عليه.

وظهرت شيرين سيف النصر في الصور التي نشرها موقع النبأ مختلفة بشكل جذري، حيث أطلت مرتدية عباءة بلون أحمر قاتم مزينة بخيوط ذهبية، وتضع نظارة طبية وتزم شعرها للخلف، وأكثر ما لفت الانتباه هو اكتسابها للوزن بشكل لافت فلم تعد رشيقة مثل سابق.

كما أطلت شيرين سيف النصر في الصور بصحبة رجل كان يساعدها على الحركة ويمسك بيدها، وعندما لاحظت وجود كاميرا نظرت إليها وواصلت سيرها.

وكانت شيرين سيف النصر تعرضت لسرقة مجوهراتها من شقتها، لتكشف التحريات عن تفاصيل صادمة تخص السارق وهي أنها صديقتها المقربة.

وقالت شيرين سيف النصر في تسجيل صوتي أنها اكتشفت السرقة، عندما دخلت صديقتها المقربة من أجل أن تعيد لها قطعة مجوهرات كانت استعارتها منها من قبل، بحسب اليوم السابع.

وعندما دخلت صديقة شيرين سيف النصر الغرفة، أخبرتها عند خروجها أنها وجدت الخزنة مفتوحة ومجوهراتها ليست بها، وعلى الفور اتصلت الفنانة المصرية بمدير أعمالها الذي أبلغ رجال الشرطة في الحال.

أضافت شيرين سيف النصر أن رجال المباحث جاءوا إلى شقتها، وعند معاينتهم للمكان وجدوا أن الباب والخزنة لم يتعرضا للعنف، مما يدل أن السارق من معارفها، ومع تضيق دائرة المشتبهين، تم استجواب صديقتها المقربة باعتبار أنها تتردد على المكان كثيراً وتدخل غرفتها، ومع الضغط عليها اعترفت بالواقعة.