نانسي عجرم تكشف عن جديدها.. مفاجأة كبيرة بانتظار الجمهور

متابعة بتجـــــــــــرد: تنشغل النجمة اللبنانية نانسي عجرم بالعمل على العديد من المشاريع الفنية، بسريّة تامّة وذلك رغم أنها تكشف عن بعض الصور واللقطات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي من الكواليس دون أن تكشف عن أي تفاصيل حول ما تحضّره.

مؤخرًا، كشفت نانسي في لقاء مع برنامج “تريندغ بالعربي”، على هامش الحفل الذي أحيته في قبرص (23 نوفمبر)، عن أنها صوّرت فيديو كليب خاص بالأغنية التي سبق وأعلنت عن استعدادها لطرحها إلى حين إنتهائها من العمر على ألبومها الجديد.

ولم تتحدّث نانسي عجرم خلال اللقاء عن تفاصيل أخرى حول العمل المنتظر، كما وأشارت إلى أنها ستكشف عن عنوان الأغنية الجديدة في الوقت المناسب لذلك.

وكانت نانسي قد أشارت في وقت سابق إلى أن الأغنية التي ستهديها للجمهور، مميّزة جدًا وهي من الأغاني القريبة إلى قلبها.