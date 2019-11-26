"ميساندي في مصر".. ناتالي إيمانويل بطلة "صراع العروش" تزور الأقصر

زارت النجمة البريطانية ناتالي إيمانويل، بطلة مسلسل "صراع العروش" (Game Of Thrones)، معالم مدينة الأقصر الأثرية، جنوبي مصر، على هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41.





وكانت النجمة العالمية أعلنت مؤخرا عن وصولها إلى مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الـ41، التي بدأت الخميس الماضى بدار الأوبرا المصرية، وتستمر إلى الجمعة المقبلة 30 نوفمبر الجارى.





ووثقت إيمانويل عبر حسابها على أنستقرام زيارتها إلى معالم مصر الأثرية خصوصاً مقبرة نفرتاري، قائلة: "مرحبا نفرتاري.. أهلًا بكم في المقبرة الأبدية".





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وأدت ناتالي إيمانويل شخصية "ميساندى" في مسلسل "صراع العروش" Game Of Thrones، الذراع اليمنى لأم التنانين "دنيرس تارجارين" في رحلة استعادة عرش الممالك السبعة في الملحمة الأسطورية التي كتبها السير جورج آر.آر مارتن، وبثتها قنوات "HBO".





وحصد المسلسل شهرة عالمية كبيرة وحقق أرقاما قياسية في الجوائز على مدار 8 مواسم، ونال أبطاله شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، كما أن "صراع العروش" هو المسلسل الأكثر قرصنة في التاريخ.





شاركت ناتالي إيمانويل في سلسلة السرعة والغضب "Fast And Furious" منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما تشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.





وبدأت ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حين شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـ 10 من عمرها، وفى عام 2002، بدأت حياتها العملية بشكل أكبر، حيث شاركت فى حوالى 20 عملا، تنوعت بين السينما والدراما.



