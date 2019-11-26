حسن الرداد يزف هذا الخبر السعيد لجمهوره

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Nov 26, 2019
أعلن الممثل المصري حسن الرداد عن خوضه المنافسة الدرامية لشهر رمضان المقبل وذلك بعدما أطل في رمضان 2019 بمسلسل حمل عنوان “الزوجة 18″، تأليف محمد أبو السعد وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.
ونشر “الرداد” صورة من أجواء المسلسل وكتب: “مسلسل The God Father، انا وعم باتشينو الذي وقف مع الجيل كله، رمضان ٢٠٢٠، انتظرونا”.
من جهة أخرى، يتحضر حسن الرداد للمشاركة في عمل مسرحي ضخم في المملكة العربية السعوية ضمن فعاليات موسم الرياض يحمل عنوان “لوكاندة الأوباش،” إلى جانب عدد من نجوم التمثيل في الوطن العربي.
وفي تفاصيل العمل المقرر عرضه من ٤ ديسمبر حتى الـ ۸ منه ، يلعب “الرداد” دور البطولة الى جانب عدد من الفنانين وهم مايا دياب، هالة فاخر، ماجد المصري وغيرهم، تأليف محمد عز وأحمد فوزي وإخراج الدكتور أشرف زكي.
وكان حسن قد نشر البوستر الرسمي لـ “لوكاندة الأوباش” عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.
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