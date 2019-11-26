ريهانا تختار هذه النّجمة كأول وجه إعلاني لعلامتها Savage X Fenty

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت النجمة السمراء ومصممة الأزياء ريهانا عن أول سفيرة عالمية مشهورة لعلامتها التجارية "Savage X Fenty"، وهي النجمة الصاعدة نورماني، التي قدمت أداءً رائعاُ على مدرج عرض "Savage x Fenty" في شهر سبتمبر الماضي، وستظهر النجمة لأول مرة في حملة العلامة التجارية لربيع / صيف 2020.

وتظهر الصور الأولى للإعلان النجمة وهي ترتدي ملابس داخلية حمراء مع جوارب عالية حتى الفخذ بنفس اللون، وقد بدت مثيرة وجذابة.

و تجسد نورماني، التي كانت عضوة سابقة في مجموعة فيفث هارموني، موقف علامة اللانجوري "Savage X Fenty" الذي يعكس الثقة والقوة وحب الذات، وقالت ريهانا عن اختيارها: "نورماني هي الخيار الأمثل لسفيرة سافاج x فنتي، إنها تنضح بالثقة والقوة، كل ما تفعله تنفذه بحماس وثقة ولهذا السبب ينجذب الناس نحوها".

كما عبرت نورماني عن سعادتها بهذا الخبر قائلة: "الطريقة التي تحتضن بها ريهانا أنوثتها وجاذبيتها هي مصدر إلهام لي ولكثير من النساء في جميع أنحاء العالم".

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وأضافت: "Savage X Fenty تحتفل وتمكّن النساء من جميع الأشكال والأحجام والألوان، أنا ممتنة جدًا لهذه الفرصة ومتحمسة لانضمامي إلى عائلتي الجديدة."

مجموعة Savage X Fenty متاحة في أحجام متنوعة، بدءًا من 32A إلى 42H و XS-3X، وهي متاحة للشراء في متجر سافاج اكس الإلكتروني و Amazon و ASOS و Zalando.

الجدير ذكره أن نورماني هي مغنية وراقصة أمريكية موهوبة اشتهرت كعضوة من فرقة فيفث هارموني التي تم تشكيلها في سنة2012 في الموسم الثاني من نسخة ذا إكس فاكتور الأمريكية، كما شاركت في الموسم 24 من النسخة الأميركية لبرنامج الرقص مع النجوم.

وأصدرت النجمة​ كليب أغنيتها الجديدة "​Motivation" على قناتها الخاصة على يوتيوب والتي حققت شهرة واسعة، حيث حققت في ظرف أربع أشهر قرابة 70 مليون مشاهدة، وكانت قد طرحت أيضًا أغنية ناجحة مع النجم العالمي سام سميث بعنوان "Dancing With A Stranger"، وعلى ما يبدو فإن سنة 2019 هي الإنطلاقة الحقيقية للنجمة السمراء والسنة الأكثر نجاحًا في مسيرتها المهنية حتى الآن، خصوصًا أنها لفتت انتباه الكثير من المشاهير وتم تلقيبها بـ "وريثة بيونسيه".