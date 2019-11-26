أحمد حلمي يستعيد ذكريات فترة "المراهقة" وتعليق يفتح باب السخرية عبر "تويتر"

فاجأ الفنان المصري أحمد حلمي، جمهوره عبر حسابه بصورة تُنشر لأول مرة وهو في مرحلة "المراهقة" إذْ ظهر وهو يقف في "بلكونة" المنزل واستعرض ملكيته لقفص بدون "عصافير"، لكنه أعرب عن إعجابه بـ"الترنج" الذي كان يرتديه.

وعلقّ أحمد حلمي على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلًا: "الزمن الجميل لما كانت الأقفاص بتتعلق من غير عصافير والبلكونة ليها شباك والترنج كان بني في بيج، هو كله يعدي إلا الترنج البني".

ودخل على الخط الفنان المصري محمد عبدالرحمن نجم مسرح مصر، حيث ترك تعليقًا فتح باب السخرية على أحمد حلمي، وتطرق "عبدالرحمن" للحديث عن البقع الموجودة على "فانلة" ارتداها "حلمي" فقال: "والفانلة اللي ملحوسة مانجة أقسم بالله أحلى أيام ودايمًا مكسر الدنيا ياريس".

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وانطلق الجمهور نحو السخرية من خلال تعليق نجم مسرح مصر، كما مازح بعضهم أحمد حلمي مرددين أن أيام المراهقة والتواجد في منزل الأسرة من أفضل الأيام على الإطلاق قبل أن يتحمل الشخص المسؤولية.

وفي إحدى التعليقات قال متابع ردًا على الفنان محمد عبدالرحمن: "دي مش مانجة على فكرة دي ميه لإنه راح غسل وشه علشان الصورة تطلع حلوة".

وسخر تابع من التفات أحمد حلمي بوجهه لمكان آخر بعيدًا عن الكاميرا فقال: "هو كلنا كانت عندنا حتة بص في ناحية غير اتجاه الكاميرا"، فيما سخر آخر قائلًا: "والعصير انكب على الملابس الجاكيت مفتوح والنظرة يعني إني مش عارف انو في أحد يصورني".

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واستعاد الكثير من المتابعين ذكرياتهم مع أيام الطفولة والمراهقة، حيث قال البعض إنهم يتذكرون الكثير مما كان في منزل أسرهم، وآخرون أعربوا عن محبتهم الشديدة للفنان أحمد حلمي الذي يتمتع بشعبية جارفة في مصر والوطن العربي.

ومؤخرًا أعلن أحمد حلمي، عن عمل جديد يجمعه بزوجته الفنانة مني زكي، خلال الفترة المقبلة، بعد غياب 16 عامًا، موضحًا أنّ العمل سيكون مختلفًا تمامًا عن أعماله السّابقة.

وأضاف حلمي في تصريحات تلفزيونية، أنّه يتمنّى العمل مع منى منذ فترة، خاصّة أنّها نجمة جميلة وموهوبة، مؤكدًا أنّ السيناريو سيكون من كتابته، وأنّه أوشك على الانتهاء منه.

يُذكر أنّ آخر الأعمال التي جمعت بين منى وحلمي فيلم "سهر الليالي" عام 2003 وشارك في بطولته كلّ من الفنانة حنان ترك، وشريف منير، وفتحي عبدالوهاب، وخالد أبوالنجا، وعلا غانم، وجيهان فاضل، وانتصار، ومن إخراج هاني خليفة، كما تعاون النجمان قبل ذلك في عدد من الأعمال الفنية من ضمنها فيلم "ليه خلتني أحبك" و"عمر 2000" .

ويُشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي، فيلم خيال مآتة من إخراج خالد مرعي، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، ومن بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب.

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