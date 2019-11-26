شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني يجتمع مع هشام ماجد وشيكو فى مسرحية لموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق النجم أكرم حسنى على تقديم مسرحية جديدة بصحبة النجمين هشام ماجد وشيكو لعرضها فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى حالياً الاستقرارعلى التفاصيل الخاصة بالنص المسرحى واختيارالمخرج قبل الاعلان عن اسم وطبيعة العرض خلال الأيام القليلة المقبلة

وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى على خشبة المسرح، حيث اتفق حسنى مع المخرج مجدى الهوارى العام الماضى على تقديم مسرحية بعنوان "المدينة الفاضحة " من تأليف حاتم حسين ولكن انقطعت الأخبارعن المسرحية طوال الفترة الماضية، ولم يتم الاعلان إذا كان هذا المشروع هو الذى يعمل عليه مع هشام ماجد وشيكو أم لا.

وفى سياق متصل يعمل أكرم حسنى على التحضير لفيلم جديد بعنوان "العميل صفر" مع المخرج محمد سامى لبدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إضافة الى استعداده لمسلسل "تيمون وبومبا" مع أحمد فهمى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى للعرض فى رمضان المقبل.

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