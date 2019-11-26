شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي و نانسى عجرم يحييان حفلا غنائيا في التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي فى مصر، بمشاركة المطرب محمود العسيلي، يوم السبت الموافق 14 ديسمبر المقبل، في إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس.

ومن المقررأن تقدم نانسي خلال الحفل عددا من أغنياتها، منها: "ما تيجى هنا"، "يا بنات"، "أخاصمك آه"، "قول تانى كده"، "يا سلام"، "إحساس جديد"، "معقولة الغرام" و" أنت مصرى"، بالإضافة إلى "بدنا نولع الجو"وغيرها.

وكان آخرأعمال نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان " راجل ابن راجل "، من كلمات ملاك عادل وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.

يذكرأن آخر أعمال محمود العسيلى كليب" ملايين "، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي،تقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين ".