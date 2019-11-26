أدهم نابلسي وكارمن سليمان يحييان حفل غنائي بالسعودية في هذا الموعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم الأردني أدهم نابلسي حفل غنائي ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة المطربة كارمن سليمان وموسى، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر المقبل بأحد مسارح بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية.
ومن المقرر أن يقدم أدهم عددا من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، وأبرزها "هوى الحب" و"نسخة منك"، و"شدنى غمرنى"، مشتاق، وغيرها من الأغاني المميزة التي قدمها نابلسي الفترة الماضية.
كانت أخرأعمال كارمن سليمان غنت تتر مسلسل "حكايتي" للنجمة ياسمين صبري، والذي عُرض في شهر رمضان الماضى على قنوات cbc، one، dmc، وتحمل الأغنية اسم "سطور حكايتى" من كلمات الشاعرالغنائي نادر عبد الله ولحن وتوزيع خالد عز.
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