محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أكدت الفنانة راندا البحيري، أنها انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم سينمائي جديد باسم "الحوت الأزرق" مع الفنان علاء مرسي في أولى تجاربه الإخراجية، معربة عن سعادتها بهذه التجربة السينمائية الجميلة المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة بدور العرض.
وقالت راندا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تظهر في الفيلم بشخصية جديدة عليها من خلال دور فتاة لديها مشاكل نفسية، موضحة أنه يتعاون معها في الفيلم الفنانة السعودية نرمين محسن.
وأضافت، أن الفيلم يحمل مفاجأة جديدة للجمهور في أحداثه، وهو ظهور محمد نجل علاء مرسي في أول عمل فني له في الدراما.
وعن إمكانية وجود علاقة بين الفيلم واللعبة المميتة التي تحمل نفس الاسم، قالت: "بالفعل، الفيلم له علاقة بلعبة الحوت الأزرق".
يذكر أن، راندا البحيري، تصور حاليًا مسلسل "الأخ الكبير"، وتستعد لتصوير فيلم "الرجل الخفي" مع آيتن عامر.
كانت هذه تفاصيل خبر راندا البحيري لـ"الخليج 365": أعاني من مشاكل نفسية في "الحوت الأزرق".. والفيلم له علاقة باللعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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