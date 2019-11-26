بالصور| درة بإطلالة شتوية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة درة مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء حضورها فيلم "احكيلي"، بهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.
وظهرت درة في الصور بإطلالة شتوية، مرتدية "جاكيت" قصيراً، وعلقت: "استمتعت بمشاهدة فيلم " احكيلي"، لماريان خوري، ابنة شقيقة يوسف شاهين، الفيلم الوثائقي العميق عن الأسرة والأمومة والعلاقات والحياة".
ويعرض للفنانة درة، حاليا، مسلسل "بلا دليل"، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، ديانا هشام، جمال عبدالناصر.
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